Choque múltiple en peaje Los Andes de la Autonorte de Bogotá: tres carros y dos buses involucrados

La Secretaria de Movilidad de Chía informa sobre un grave accidente de tránsito en el peaje Los Andes, ubicado en la Autopista Norte de Bogotá, ocurrido a las 6:30 de la tarde del 7 de enero.

De acuerdo con las autoridades departamentales, tres vehículos y dos buses de transporte público estuvieron involucrados en el choque simple múltiple en uno de los carriles del peaje sentido sur - norte.

La hipótesis de las autoridades

Según Juan Pablo Ramírez, secretario de movilidad de Chía, no se registran lesionados y la hipótesis principal está directamente relacionada con “no conservar la distancia entre vehículos”.

Ramírez además informa que agentes de Tránsito se desplazaron hasta el lugar para regular la movilidad en el kilómetro 1 de la autopista, ya que el siniestro ocurrió en plena hora pico.