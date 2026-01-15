‘Gran Consulta por Colombia’ acepta ingreso de Enrique Peñalosa
Este jueves, la colectividad haría el anuncio oficial.
Los precandidatos presidenciales de la ‘Gran Consulta por Colombia’ se reunieron con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y estuvieron de acuerdo con su ingreso a la colectividad.
Fuentes le aseguraron a Caracol Radio que fue un encuentro positivo para propiciar la unidad.
Este jueves se haría el anuncio oficial, luego de que el Partido Oxígeno, encabezado por Ingrid Betancourt, coavalara a Peñalosa para participar en las elecciones presidenciales.
Tras este inminente ingreso, en esta consulta interpartidista del 8 de marzo se enfrentarían Paloma Valencia, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.
Entretanto, está pendiente una reunión con el exministro del Interior, Daniel Palacios, para evaluar su participación.