‘Gran Consulta por Colombia’ acepta ingreso de Enrique Peñalosa

Los precandidatos presidenciales de la ‘Gran Consulta por Colombia’ se reunieron con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y estuvieron de acuerdo con su ingreso a la colectividad.

Fuentes le aseguraron a Caracol Radio que fue un encuentro positivo para propiciar la unidad.

Lea también: “El que gane la ‘Gran Consulta’ será el presidente de Colombia”: candidato Juan Carlos Pinzón

Este jueves se haría el anuncio oficial, luego de que el Partido Oxígeno, encabezado por Ingrid Betancourt, coavalara a Peñalosa para participar en las elecciones presidenciales.

Tras este inminente ingreso, en esta consulta interpartidista del 8 de marzo se enfrentarían Paloma Valencia, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.

Le puede interesar: No creo que haya una fuerza política en Colombia capaz de derrotar el uribismo: Paloma Valencia

Entretanto, está pendiente una reunión con el exministro del Interior, Daniel Palacios, para evaluar su participación.