“No podemos continuar con el actual gobierno, ni inclinarnos por la extrema derecha”: Aníbal Gaviria

El precandidato presidencial, Aníbal Gaviria, estuvo en 6 AM de Caracol Radio hablando acerca de la Gran Consulta de Colombia, tanto de la inclusión de la elegida por el Centro Democrático, Paloma Valencia, como de la posible inclusión de Juan Carlos Pinzón.

Inclusión de Paloma Valencia

Inicialmente, respecto a como se convenció a Valencia de hacer parte de la Gran Consulta por Colombia, Gaviria aseguró que los valores de esperanza y unidad que despierta esta coalición fueron factores fundamentales que la estimularon y convencieron, tanto para ella solicitar la aceptación, como de los demás candidatos para tomar la decisión de aceptarla.

Por otro lado, añadió que las ideas que Valencia ha presentado sobre diferentes temas, también tienen una gran relación y coinciden con los planteados por los demás candidatos que hacen parte de esta consulta, incluyendo aspectos como la defensa de la democracia, de los ciudadanos, de las instituciones y de la constitución.

Inclusión de Juan Carlos Pinzón

Respecto a la inclusión de Juan Carlos Pinzón en esta consulta, quien ha asegurado que ha tenido una cercanía importante con los integrantes de esta coalición, Gaviria estableció que han tenido conversaciones en diferentes momentos y han sido muy positivas, por lo que según comentó, es cuestión de días para que Pinzón tome la decisión de unirse a los demás precandidatos, pues al igual que en el caso de Valencia, se cumplen los parámetros de coincidencia.

A pesar de esto, también estableció que una de las razones por las que posiblemente Pinzón no ha tomado la decisión de unirse a ellos, es que no han tenido la posibilidad de tener la cantidad de reuniones presenciales que si se pudieron tener con Valencia, por lo que según aseguró Gaviria, ha hecho falta el tener una comunicación presencial y directa, que es fundamental a la hora de tomar una decisión con tal importancia.

El rechazo a los extremos

Respecto a esto, Aníbal Gaviria también resaltó el punto en común que han presentado todos los integrantes de la consulta respecto a los extremos, donde se ha establecido que no se le puede dar continuidad al “actual y desastroso gobierno” pero tampoco se puede llegar a la extrema derecha.

Frente a la importancia de la Gran Consulta por Colombia, Gaviria aseguró que es un proceso que debe llevarse con cautela y que no puede tramitarse en conversaciones rápidas, pues además de ser un asunto de gran importancia para los candidatos que componen la coalición, también lo es para todo el país.

Por esto, comentó que todas las decisiones que sean tomadas con el objetivo de fortalecer la consulta, así como la inclusión de Paloma Valencia, deben mantener la credibilidad y la confianza que han depositado los colombianos en esta coalición.

