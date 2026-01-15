“Fue un gran amigo, un gran hombre de la radio”: Antonio Pardo lamenta muerte de Alfonso Castellanos

El periodista Antonio Pardo, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre la lamentable muerte de Alfonso Castellanos, colega con el que integró la mesa de 6AM.

Es de destacar que Yamid Amat, Julio Nieto Bernal, Alfonso Castellanos y Antonio Pardo García, fueron quienes prendieron por primera vez los micrófonos de 6AM.

“Es una inmensa pena que siento en mi corazón. Fue un gran amigo, un gran hombre del radio, un periodista que yo admiré y con quien trabajé personalmente en forma directa en varios meses aquí en Bogotá”, dijo.

Además, fue enfático en mencionar que para él fue una experiencia extraordinaria “haber tenido esa facilidad de encontrarme en el mundo de la información, de la comunicación social con este maravilloso compañero de lucha como fue Alfonso”.

Y agregó: “Definitivamente la grande figura de nuestro país ha muerto y es un pesar muy grande que se debe sentir en el corazón de todos los periodistas”.

Alfonso Castellanos. Foto: Juan Jacobo Castellanos Ramírez en X (@JuanJacoboc) Ampliar

El inicio de 6AM

Asimismo, recordó cómo fue el inicio de este proyecto que lideraron: “Es una época maravillosa de la radio. Nosotros nos unimos para hacer primero un gran desayuno informativo, un desayuno que comenzaba a las seis de la mañana durante un mes cuando Caracol cumplió los 30 años de vida”.

“Comenzamos a trabajar, y al mes siguiente a Yamit se le ocurrió que podíamos seguir trabajando los cuatro juntos en 6 AM, 9 AM. Hicimos aportes gigantescos, cada uno aplicó su sabiduría, su conocimiento, su experiencia para que la información fuera más rápida, más clara, más acentuada, mucho más firme que en cualquier otra época, y así se hizo”, contó.

Incluso, Antonio reveló que fue el mismo Alfonso el que propuso el nombre del programa: 6AM.

Y recordó: “Hubo un llamado a Alfonso, porque él le gustaba anticiparse al personaje al principio, y entonces daba la noticia y luego presentaba al personaje. Y nosotros le dijimos, no, primero el personaje y luego el resto”.

Lea también: “Yo nací para hacer noticias, soy periodista de nacimiento”: Alfonso Castellanos

La competencia amistosa entre Antonio Pardo y Alfonso Castellanos

Finalmente, detalló una de las anécdotas más especiales que vivió junto a Alfonso, quien destacaba por su rapidez en la máquina de escribir.

“Nosotros estábamos en una competencia de la mañana porque hubo una noticia muy importante en Ecuador y entonces Yamit dijo que por qué no hacíamos lo que supiéramos de preguntas que ya se iba a producir con un ministro y Alfonso dijo, ‘No, yo traigo una máquina de escribir de la redacción y entonces comenzó a escribir, pero a una velocidad astronómica. Y la verdad es que nos causaba risa eso, pero él tenía esa condición y obviamente yo le competía porque yo había estudiado Morse y el Morse obligaba a que el traslado del lenguaje al idioma castellano fuera muy rápido porque se trataba de transmitir puntos y rayas por radio y eso me dio velocidad en la máquina. Entonces tuvimos una competencia ahí muy simpática y muy interna, pero valiosa para nosotros como periodistas”, dijo.