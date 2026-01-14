Murió el periodista Alfonso Castellanos

El periodista Alfonso Castellanos, figura de la radio, la televisión y la prensa colombianas, murió en Santa Marta a los 91 años.

Así lo confirmó su hijo, Juan Jacobo Castellano, en un mensaje publicado a través de su cuenta de X (antes Twitter):

Mi padre, Alfonso Castellanos, uno de los periodistas más importantes de este país y uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia, murió esta tarde en Santa Marta a los 91 años.

¡Hasta siempre viejo amado!♥️ pic.twitter.com/MfqpWnXqab — Juan Jacobo Castellanos Ramírez (@JuanJacoboc) January 14, 2026

Cabe recordar que Castellanos, en su paso por muchos medios en el país, se consolidó como una de las voces más representativas del periodismo en el siglo XX.

Es recordado por programas como ‘Yo sé quién sabe lo que usted no sabe’, en el cual consultaba con expertos todo tipo de preguntas para educar a la población en varios temas.

Recientemente, en diálogo con La W, Alfonso Castellanos reflexionó sobre la labor periodística: “Un hombre como yo sigue preguntándose todo, porque un hombre como yo todo lo quiere saber”, comentó.

Además, en esta charla, recordó que su amor por el periodismo comenzó desde muy pequeño cuando acompañaba a su padre al cine y allí admiraba los noticieros que se transmitían en las salas del teatro. Por eso, sostuvo que se acostumbró desde niño a hacer parte de ese entorno.

Sobre el ejercicio periodístico aseguró que es para lo que nació y agregó que durante toda su vida se ha mantenido constantemente trabajando por esa pasión. “La vida en este oficio es absolutamente maravillosa, pero para poder vivirla hay que estar metido 24 horas cada día en las noticias”, compartió.