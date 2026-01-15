Anuncian reunión para evaluar situación de riesgo de candidatos a la curul de paz en Córdoba

Montería

Caracol Radio conoció que el próximo 29 de enero del año 2026, se realizará una reunión con carácter de urgencia para evaluar la situación de riesgo de los aspirantes a la curul de paz en el sur del departamento de Córdoba. Según las organizaciones defensoras de derechos humanos, de los 16 candidatos, nueve han denunciado amenazas en esta sección del país.

De acuerdo con la información conocida por este medio, en la reunión participarían la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA). Además, las autoridades competentes en este tipo de asuntos relacionados con la seguridad.

Lo anterior se habría determinado al cierre de un Comité Departamental de Seguimiento Electoral realizado el pasado 14 de enero, en el que se expuso este tipo de preocupaciones de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo del año 2026.

Pese a lo indicado, las autoridades en Córdoba han insistido en que “oficialmente se desconoce que haya órdenes de algún actor armado de restricción a candidatos para ingresar a los territorios o que se esté coaccionando para apoyar algunas candidaturas”.

Cabe recordar que, el 23 de diciembre del año 2025, el defensor de derechos humanos y director de la Fundación Cordoberxia, Andrés Chica, había advertido que “contrario a lo que dice Registraduría, en el sur de Córdoba la campaña a la Circunscripción Transitoria Especial para la Paz (Citrep) está en alto riesgo y eso necesita que el Estado en su conjunto, más allá de las fuerzas militares, permita que la democracia real y representativa de las víctimas, del campesinado, del territorio como sujeto de derecho y, sobre todo, sujeto en reparación frente al abandono estatal y presencia de grupos armados ilegales, puedan ser realmente representadas”.

Asimismo, las organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre los riesgos de poner en funcionamiento las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), previo a las elecciones a Congreso.