🔴EN VIVO| Manifestaciones en Bogotá bloquean Av. El Dorado, 15 de enero: TransMilenio y desvíos

Durante la tarde de este jueves 15 de enero, se han registrado afectaciones en la avenida El Dorado con calle 26, por manifestaciones que se dirigen hacia la Embajada de Estados Unidos.

Según los primeros reportes por parte de Bogotá Tránsito, el grupo de personas se moviliza en destino a la Embajada de Estados Unidos , lo que generó cierres preventivos y desvíos en varios puntos sobre la calle 26.

Lea también: En febrero de 2026 habrá día sin carro en Bogotá ¿Cuándo?: Alcalde Carlos Fernando Galán lo confirmó

Pico y placa Bogotá HOY 15 de enero

El pico y placa en Bogotá para este jueves es para vehículos particulares que terminen en palcas 6,7,8,9 y 0. En este orden de ideas, los vehículos que pueden circular sin restricción son 1, 2, 3, 4, y 5.

Lea recomendamos: Pasajes de Transmilenio GRATIS por montar bicicleta: paso a paso para recibir el beneficio en 2026

Movilidad en Bogotá: minuto a minuto

5:35 p.m. | Debido a las manifestaciones en contra del Gobierno Trump en la Av. Calle 26, están cerradas temporalmente las siguientes estaciones: Ciudad Universitaria Lotería de Bogotá, Corferias, Quinta Paredes, Gobernación , CAN , Britisch Council, Salitre El Greco, El Tiempo , Cámara de Comercio de Bogotá.

Debido a las manifestaciones en contra del Gobierno Trump en la Av. Calle 26, están cerradas temporalmente las siguientes estaciones: Ciudad Universitaria Lotería de Bogotá, Corferias, Quinta Paredes, Gobernación , CAN , Britisch Council, Salitre El Greco, El Tiempo , Cámara de Comercio de Bogotá. 5:25 p.m. | Usuarios de TransMilenio se han visto obligados a bajar de los buses para caminar hacia sus destinos, por un bloqueo de manifestantes al frente de la embajada de Estados Unidos en la Av. Calle 26 con Carrera 45, sentido occidente-oriente.

#BOGOTÁ | Usuarios de TransMilenio (@TransMilenio) se han visto obligados a bajar de los buses para caminar hacia sus destinos, por un bloqueo de manifestantes al frente de la embajada de Estados Unidos en la Av. Calle 26 con Carrera 45, sentido occidente-oriente.… pic.twitter.com/VppRQU2xKr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 15, 2026

5:05 p.m. | Manifestantes que protestan en contra de las políticas del Gobierno de Estados Unidos bloquean la Av. Calle 26 con Carrera 45.

#BOGOTÁ | Manifestantes que protestan en contra de las políticas del Gobierno de Estados Unidos bloquean la Av. Calle 26 con Carrera 45. @soysebasherrerahttps://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/xAiC7SWWLu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 15, 2026

4:14 p.m. | Llegan más manifestantes a la Carrera 45 con Av. Calle 26 (cerca a la Embajada de Estados Unidos) para protestar en contra de las políticas del Gobierno Trump.

#BOGOTÁ | Llegan más manifestantes a la Carrera 45 con Av. Calle 26 (cerca a la Embajada de Estados Unidos) para protestar en contra de las políticas del Gobierno Trump. @soysebasherrera https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/aBJw4aTbhk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 15, 2026

3:42 p.m. | Comienzan a reunirse manifestantes cerca de la Embajada de Estados Unidos en Colombia para rechazar las políticas del Gobierno Trump.

#BOGOTÁ | Comienzan a reunirse manifestantes cerca de la Embajada de Estados Unidos en Colombia para rechazar las políticas del Gobierno Trump. @soysebasherrera. pic.twitter.com/L9g6r6qYcv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 15, 2026

3:37 p.m. | Se reporta manifestación en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 19, sentido oriente-occidente.