El festival La Solar Medellín revela su primer artista para su edición 2026

El rapero, cantautor y productor, Crudo Means Raw, es el primer artista confirmado del cartel del festival La Solar Medellín 2026.

Nacido en los Estados Unidos, Crudo se dio a conocer en 2018 con su canción “La mitad de la mitad” junto a Mabiland.

Su propuesta, que incluye el hip-hop, el reggaetón y el R&B, lo llevará también a presentarse un mes antes, el 10 de abril, en el Movistar Arena de Bogotá.

Esta edición de La Solar se llevará a cabo durante un solo día el próximo 2 de mayo en su nueva locación, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín.