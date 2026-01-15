El festival La Solar Medellín revela su primer artista para su edición 2026
El rapero Crudo Means Raw ha sido anunciado como el primer artista para el festival La Solar Medellín 2026.
El rapero, cantautor y productor, Crudo Means Raw, es el primer artista confirmado del cartel del festival La Solar Medellín 2026.
Lea también: ¡Volvió! Harry Styles, nombre y fecha OFICIAL de su nuevo trabajo discográfico
Nacido en los Estados Unidos, Crudo se dio a conocer en 2018 con su canción “La mitad de la mitad” junto a Mabiland.
Su propuesta, que incluye el hip-hop, el reggaetón y el R&B, lo llevará también a presentarse un mes antes, el 10 de abril, en el Movistar Arena de Bogotá.
Esta edición de La Solar se llevará a cabo durante un solo día el próximo 2 de mayo en su nueva locación, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín.