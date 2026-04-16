Victoria Beckham rompe su silencio sobre el distanciamiento con su hijo Brooklyn

La diseñadora de modas, cantante y personalidad de televisión inglesa, Victoria Beckham, se pronunció por primera vez desde el distanciamiento de su hijo, Brooklyn Beckham, de la familia.

En entrevista con el diario The Wall Street Journal, publicada este jueves, Beckham se defiende a sí misma y a su esposo, David Beckham, de las acusaciones de intentar “controlar la narrativa” en torno a la vida de Brooklyn y de “intentar arruinar sin cesar” su relación con su esposa, Nicola Peltz.

Lea también: Se estrenó el tráiler de la película ‘La nueva Focker’, el regreso de Robert De Niro y Ben Stiller

“Creo que siempre hemos amado muchísimo a nuestros hijos. Siempre hemos intentado ser los mejores padres posibles. Llevamos más de 30 años en el ojo público, y lo único que siempre hemos intentado es proteger y amar a nuestros hijos. Y eso es todo lo que quiero decir al respecto”, expresó.

Su disputa fue el centro de atención de la prensa sensacionalista durante gran parte de 2025, pero alcanzó su punto álgido a finales del año pasado tras la boda de Brooklyn.

En una historia publicada en Instagram en enero, escribió que no deseaba reconciliarse con su familia.

En la publicación, acusó a sus padres de difundir innumerables mentiras en los medios sobre él y su familia, y describió la relación con sus padres y hermanos como falsa, alimentada por publicaciones superficiales en redes sociales y eventos familiares.

Le puede interesar: Shakira y Beéle lanzan el video oficial de su más reciente colaboración “Algo tú”

También afirmó que sus padres hicieron todo lo posible por frenar su relación con la actriz.

Además, afirmó que su madre canceló a última hora el pedido del vestido de novia de Peltz e intentó sobornarlo para que renunciara a los derechos sobre su nombre antes de casarse.