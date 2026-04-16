Shakira y Beéle lanzan el video oficial de su más reciente colaboración “Algo tú”

Los artistas barranquilleros Shakira y Beéle lanzaron el video oficial de su más reciente colaboración “Algo tú”.

En el video se les ve a ambos bailando por las calles de su natal Barranquilla.

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En el transcurso del video se pueden ver varias locaciones representativas de la ciudad como el Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo, el Gran Malecón a lo largo del río Magdalena, la rueda de la fortuna Luna del Río y el Centro de Convenciones y Eventos Puerta de Oro.

Además, el video incluye la participación de reconocidas comparsas del Carnaval, como Rumbón Normalista, Son Kalimba y el icónico grupo de danza El Congo Grande de Barranquilla.

El video fue dirigido por Shakira junto a Jaume De Laiguana.

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Además, este viernes Shakira y Beéle lanzarán un EP de 3 canciones de “Algo tú”, que incluirá nuevas remezclas de Shimza e Indira Paganotto, así como la canción original.

Ambos artistas interpretaron la canción en vivo por primera vez en el Zócalo de la Ciudad de México frente a 400 mil asistentes.