¡Volvió! Harry Styles, nombre y fecha OFICIAL de su nuevo trabajo discográfico

Este jueves, el cantautor y actor inglés, Harry Styles, reveló a través de su cuenta oficial de Instagram el nombre de su nuevo álbum de estudio, ‘Kiss All the Time’. Disco, Occasionally’, programado para ser lanzado el 6 de marzo.

Además del nombre, el también actor reveló la portada del disco, en la que se le ve en un montaje, ubicado en una esquina, poniéndose unas gafas de sol al frente de un paisaje nocturno con una bola de disco colgada en el centro.

Este nuevo disco, que constará de 12 canciones, ha sido producido por Kid Harpon, quien también produjo para Styles su anterior álbum ‘Harry’s House” y el éxito “As It Was”.

Los rumores del regreso del exintegrante de One Direction aumentaron después de que en varias ciudades alrededor del mundo aparecieran carteles con la frase “We Belong Together”.