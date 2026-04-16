Se confirma la producción de la tercera parte de ‘Top Gun’ con el regreso de Tom Cruise

LOS ANGELES - MAY 16: TOP GUN, the top-grossing film of 1986 from Paramount Pictures, will be broadcast as a CBS SATURDAY NIGHT MOVIE, Saturday, May 14 on the CBS Television Network, and will be available to stream live and on demand on Paramount+*. Pictured is Tom Cruise as Lt. Pete "Maverick" Mitchell Initial theatrical release May 16, 1986. Paramount Pictures. (Photo by CBS via Getty Images) / CBS Photo Archive

Este jueves se ha confirmado que la tercera parte de la franquicia de ‘Top Gun’ está en producción, además del regreso del actor Tom Cruise.

La secuela de ‘Top Gun: Maverick’, dirigida por Joseph Kosinski, se anunció por primera vez en 2024 con el guionista Ehren Kruger, conocido por las sagas de ‘Transformers’ y ‘El aro’, quien coescribió ‘Maverick’ con Eric Warren Singer y Christopher McQuarrie, escritor y director de cuatro películas de ‘Misión Imposible’.

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‘Maverick’ es la secuela de ‘Top Gun’ de 1986, en la que Cruise regresó a su papel protagónico como el aviador naval Pete “Maverick” Mitchell.

El reparto incluía a Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Monica Barbaro, Lewis Pullman, Ed Harris y Val Kilmer en su último papel cinematográfico.

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La historia narra cómo Maverick se enfrenta a su pasado mientras entrena a un grupo de jóvenes graduados de ‘Top Gun’, entre ellos el hijo de su difunto mejor amigo, “Goose”, para una misión peligrosa.

‘Top Gun: Maverick’ recaudó 1.496 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 2022 y la más taquillera de la carrera de Cruise.