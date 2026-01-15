Tunja

Cuatro municipios de Boyacá en alerta roja por deslizamientos y crisis climática

Las intensas lluvias y la variabilidad climática mantienen en alerta roja a cuatro municipios de Boyacá por riesgo de deslizamientos, mientras otras zonas del departamento enfrentan sequía, incendios forestales y desabastecimiento de agua potable.

En el municipio de Chiscas, Boyacá, se presentó un deslizamiento de tierra en la zona conocida como La Peña de Las Mercedes que fue atendido por la Alcaldía y la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá / Foto: Suministrada.

En el municipio de Chiscas, Boyacá, se presentó un deslizamiento de tierra en la zona conocida como La Peña de Las Mercedes que fue atendido por la Alcaldía y la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá / Foto: Suministrada.

Felipe Carreño

Caracol Radio

Cuatro municipios de Boyacá —Cubará, Moniquirá, Buenavista y Coper— se encuentran en alerta roja por deslizamientos de tierra, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas, informó la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo.

«...El departamento presenta una variabilidad climática marcada: mientras en unas zonas llueve intensamente, en otras hay sequía y altas temperaturas...», explicó Julián Hernández, director de la entidad. Actualmente, 11 municipios están en alerta naranja y 17 en alerta amarilla.

Uno de los eventos recientes se presentó en Chiscas, donde una caída de rocas bloqueó una vía principal. «...Actuamos rápidamente con maquinaria del municipio para restablecer la transitabilidad...», indicó Hernández.

Paralelamente, varios sectores rurales presentan desabastecimiento de agua potable, y en municipios como Paipa el suministro se mantiene mediante carrotanques. Las autoridades hicieron un llamado a activar los consejos municipales de gestión del riesgo.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad