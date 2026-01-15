Cuatro municipios de Boyacá en alerta roja por deslizamientos y crisis climática

En el municipio de Chiscas, Boyacá, se presentó un deslizamiento de tierra en la zona conocida como La Peña de Las Mercedes que fue atendido por la Alcaldía y la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá / Foto: Suministrada.

Cuatro municipios de Boyacá —Cubará, Moniquirá, Buenavista y Coper— se encuentran en alerta roja por deslizamientos de tierra, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas, informó la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo.

«...El departamento presenta una variabilidad climática marcada: mientras en unas zonas llueve intensamente, en otras hay sequía y altas temperaturas...», explicó Julián Hernández, director de la entidad. Actualmente, 11 municipios están en alerta naranja y 17 en alerta amarilla.

Uno de los eventos recientes se presentó en Chiscas, donde una caída de rocas bloqueó una vía principal. «...Actuamos rápidamente con maquinaria del municipio para restablecer la transitabilidad...», indicó Hernández.

Paralelamente, varios sectores rurales presentan desabastecimiento de agua potable, y en municipios como Paipa el suministro se mantiene mediante carrotanques. Las autoridades hicieron un llamado a activar los consejos municipales de gestión del riesgo.