Comandante de FFMM ordenó intensificar operaciones contra el ELN tras ataque con drones en el Chocó

La Alcaldía, el Concejo Municipal, la Gobernación de Boyacá y el Ejército Nacional articulan esfuerzos para devolver la presencia militar permanente al municipio.

Tras el ataque con drones por parte del ELN en Chocó, hecho que dejó 10 militares heridos, el Comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, rechazó de manera categórica el “cobarde ataque terrorista” en San José del Palmar, Chocó. En total resultaron heridos un suboficial y nueve soldados.

“Esta acción terrorista constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación a los Derechos Humanos, al emplear medios y métodos de guerra prohibidos y de uso indiscriminado indiscriminado que atentan contra la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes de la región”.

Ante estos hechos, se ordenó al Ejército mantener e intensificar el despliegue de sus operaciones militares ofensivas en el departamento de Chocó.

“A nuestros soldados se les brindó atención de inmediato por parte de enfermeros de combate para su evacuación a los centros médicos donde se les realizará la respectiva atención”

“Rechazamos esta acción criminal que demuestra una vez más el constante uso indiscriminado de estas prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el DIH y con los cuales pone en grave riesgo a la poblaciones”.