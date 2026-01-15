En Bucaramanga retoman operativos de seguridad: dos ciudadanos extranjeros serán expulsados

Bucaramanga, Santander

La alcaldía de Bucaramanga reactivó la operación candado que deja como resultado el inicio de los trámites para la expulsión de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana. Se trata de Francisco José Yépez Pérez quien tiene 27 comparendos por porte ilegal de armas y consumo de sustancias alucinógenas en inmediaciones al parque centenario y Miguel Ángel Orfali Aular con 16 comparendos.

“En este caso, se hizo en inmediaciones de Megamall, contamos con la participación del ejército, de nuestra policía, de migración Colombia y del tránsito de Bucaramanga. Allí identificamos dos ciudadanos extranjeros con más de cuarenta comparendos por infracciones a la ley 1801. Ambos presentaban antecedentes judiciales y penales y pues en articulación con Migración Colombia se adelantará el procedimiento para la expulsión definitiva internacional”, explicó el secretario del interior de Bucaramanga Alfonso Pinto Fratali.

Uno de los ciudadanos extranjeros tenía un arma cortopunzante al momento del operativo en cuestión.

Los operativos se realizarán semanalmente en distintos puntos de la ciudad. Durante las jornadas se lleva a cabo la verificación de documentos, antecedentes y requisas.

“Todas las semanas habrá operativos en este sentido. Todas las semanas se realizarán acciones relacionadas con movilidad y seguridad. Además, vamos a retomar los operativos que se llevan a cabo todos los fines de semana en Cuadra Play”, confirmó Fratali.

Durante la vigencia de 2025, en Bucaramanga se reportaron 84 expulsiones y 22 deportaciones.