¿Qué opina de la rebelión de algunos gobernadores que no acatarán la emergencia económica?

Los gobernadores y alcaldes de las principales ciudades se rebelaron contra los decretos de emergencia económica que el Gobierno Nacional publicó el pasado 22 de diciembre luego de que el Congreso de la República hundiera el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo.

Los mandatarios alegan que son inconstitucionales y estudian los instrumentos jurídicos que pueden utilizar para frenar la medida que contempla nuevos tributos que incluyen un aumento del impuesto al patrimonio.

Uno de los decretos de la emergencia establece incrementar del 5 % al 19 % el IVA a los licores, pero el porcentaje superior al 5 % no llegaría a las regiones, sino a la Nación. Según los mandatarios, mientras la Corte Constitucional se pronuncie de fondo, evaluarán la aplicación de una excepción de inconstitucionalidad.