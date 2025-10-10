“Le exijo apartarse del caso de mi hijo”: Miguel Uribe Londoño le reclama al presidente Petro

Colombia

No cayeron bien en la familia del asesinado senador Miguel Uribe Turbay las declaraciones del abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, quien denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que habría un interés por instrumentalizar este atentado “por agenda política” para usarlo como narrativa en contra del jefe de Estado.

Luego de que el apoderado de la familia, el abogado Víctor Mosquera, rechazara en un comunicado estas declaraciones y transmitiera una protesta formal ante la propia CIDH pidiendo medidas cautelares para proteger la investigación, se pronunció también el padre de Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño.

El ahora precandidato presidencial hizo un fuerte llamando al presidente en su cuenta de X: “Le exijo a Gustavo Petro apartarse del caso de mi hijo Miguel. Suficiente daño ya ha causado”, declaró.