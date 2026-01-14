Viajeros vuelven a denunciar retenes ilegales en la vía Cúcuta - Tibú, en Norte de Santander
Hombres armados los obligaron a bajarse de los vehículos, les revisaron documentos e incluso los celulares.
Cúcuta
Durante las últimas horas, usuarios viales del eje Cúcuta – Tibú, denunciaron que hombres armados realizaron retenes ilegales en puntos estratégicos que comunican a estos dos municipios.
Según la misma comunidad, hombres vestidos con camuflado, armas largas y cortas, los obligaron a detener y bajarse de sus vehículos, entregarles sus documentos de identificación e incluso sus celular.
Sus teléfonos personales fueron revisados, tanto mensajes, correos, como galería de fotos.
La preocupación es mayor teniendo en cuenta que en múltiples oportunidades, por mensajes o fotografías encontrados en los celulares, se han presentado secuestros e incluso hasta homicidio de civiles en la región del Catatumbo.
La comunidad pide al Ejército Nacional mayor presencia en la vía, para garantizar la movilidad de todos los viajeros.