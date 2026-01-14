Cúcuta

Viajeros vuelven a denunciar retenes ilegales en la vía Cúcuta - Tibú, en Norte de Santander

Hombres armados los obligaron a bajarse de los vehículos, les revisaron documentos e incluso los celulares.

Imagen de referencia. / Foto: Cortesía.

Imagen de referencia. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Durante las últimas horas, usuarios viales del eje Cúcuta – Tibú, denunciaron que hombres armados realizaron retenes ilegales en puntos estratégicos que comunican a estos dos municipios.

Según la misma comunidad, hombres vestidos con camuflado, armas largas y cortas, los obligaron a detener y bajarse de sus vehículos, entregarles sus documentos de identificación e incluso sus celular.

Más información

Sus teléfonos personales fueron revisados, tanto mensajes, correos, como galería de fotos.

La preocupación es mayor teniendo en cuenta que en múltiples oportunidades, por mensajes o fotografías encontrados en los celulares, se han presentado secuestros e incluso hasta homicidio de civiles en la región del Catatumbo.

La comunidad pide al Ejército Nacional mayor presencia en la vía, para garantizar la movilidad de todos los viajeros.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad