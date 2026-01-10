Secuestran a madre e hija en el Catatumbo

Norte de Santander.

Una menor de 12 años de edad fue secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional cuando se desplazaba desde el sector del kilómetro 28 hacia el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

Posteriormente, integrantes de este grupo armado ilegal se comunicaron con la madre de la menor, María Montilva, de 43 años, con el argumento de coordinar la entrega de la niña.

No obstante, al acudir al lugar indicado, la mujer también fue privada de la libertad, quedando ambas en poder de los captores.

Este hecho se suma al secuestro de cinco policías registrado el pasado 6 de enero en zona rural del municipio de Tibú, cuando los uniformados se movilizaban por este corredor vial.

Hasta el momento no se han conocido pronunciamientos oficiales ni información sobre el paradero o el estado de salud de la madre y la menor.