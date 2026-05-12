Hospital de Labateca, Norte de Santander, suspende servicios por alteración de orden público. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental anunció ajustes temporales en la prestación de sus servicios en el municipio de Labateca, Norte de Santander, debido a las medidas adoptadas por la administración municipal tras la declaratoria de emergencia pública por alteración de orden público.

La decisión fue informada mediante un comunicado oficial, luego de la expedición del Decreto 0048 del 10 de mayo de 2026, a través del cual, la Alcaldía estableció restricciones de movilidad y toque de queda en el municipio.

Según indicó la institución de salud, a partir de este lunes 11 de mayo y durante tres días quedó suspendido el servicio de consulta externa.

Durante este periodo únicamente estarán habilitados los servicios considerados prioritarios y vitales, entre ellos atención de urgencias, así como los casos clasificados en triage 1 y triage 2, correspondientes a pacientes con condiciones crítica o que requieren intervención inmediata.

“La medida se adopta con el fin de proteger la seguridad de los usuarios, el talento humano en salud y la comunidad en general”, señaló la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental en el comunicado.

Asimismo, la entidad explicó que, pese a las restricciones derivadas de la situación de orden público, se garantizará la atención de los casos que representen riesgo vital para los pacientes.

El centro asistencial también hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar de manera responsable el servicio de urgencias y acudir únicamente en situaciones estrictamente necesarias que comprometan la salud o la vida.

“Agradecemos la comprensión de la comunidad y reiteramos nuestro compromiso con la salud, la seguridad y el bienestar de la población”, concluyó la institución.