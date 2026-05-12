Resultados con aroma de café en la región

Positivo balance de la Cuna del café 2026 / Foto Archivo / Getty ( Getty )

Norte de Santander

Con importantes resultados y con una proyección cada vez más sólida, la edición 2026 de La Cuna del Café cerró consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario cafetero por su crecimiento en cifras, también por la transformación en una verdadera plataforma de desarrollo territorial, comercial y cultural.

Este año, la feria superó sus propios estándares, alcanzando una proyección de más de 28.000 asistentes, sirviendo más de 40.067 tazas de café, lo que representa un crecimiento significativo frente al año anterior.

Ricardo Mendoza Valero es el Director Ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander dijo que “La Cuna del Café deja de ser solo una feria y se posiciona como una marca regional, un activo emocional que hoy representa la identidad, el origen y el orgullo cafetero de Norte de Santander. Una feria que impulsa la economía y conecta mercados”.

Durante el evento se alcanzaron $549 millones en ventas directas, $1.596 millones en proyección de negocios futuros, 61 nuevas alianzas comerciales generadas.

Se logró la participación de 131 empresas y emprendimientos Estos resultados confirman que la feria se consolida como una verdadera vitrina de negocios y rueda comercial, conectando productores con compradores, aliados estratégicos y mercados nacionales e internacionales.

En el componente académico se logró la participación de 750 asistentes en agenda académica, 400 participantes en talleres SENA (250 adultos y 150 niños), primer campeonato regional Aeropress con 24 competidores.