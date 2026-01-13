Precio del Café en Colombia para HOY, 13 de enero, según FNC: Reportan nueva disminución

Durante diferentes meses del año 2025, la industria cafetera evidenció un importante aumento en sus precios, pues, durante este año, el valor de la carga logró superar la histórica barrera de los $3 millones de pesos. Sin embargo, con el paso del días, se presentó una tendencia a la baja que se mantuvo durante el tiempo.

A pesar de las caídas que estaba presentado el valor de este grano en Colombia, no era resultado únicamente de efectos locales, dado que esta baja en el precio, fue un fenómeno que se evidenció a nivel mundial, pues según cifras de la Organización Mundial del Café, los precios de este grano tuvieron una caída del 7,8% durante el mes de diciembre de 2025.

Caída en las exportaciones de café

Tal como aseguraron desde dicha organización, la caída a nivel mundial del precio de la carga de café, fueron resultado de una mejora en el suministro de café alrededor del mundo, una menor incertidumbre política y la depreciación de la divisa de Brasil, uno de los mayores exportadores de café al resto del planeta.

En cuanto a Colombia, las consecuencias se sufrieron debido a una menor demanda de cafés suaves tal como el producido en dicho país, ya que se exportó un 0,9% menos. A pesar de esto, los peores efectos no se evidenciaron en sus exportaciones, ya que otros países evidenciaron disminuciones de hasta un 28,8%.

Precio del café en Colombia HOY

El precio del grano más representativo de Colombia, continúa su tendencia a la baja, pues a pesar de que en semanas pasadas se evidenciaron grandes aumentos, las constantes disminuciones se siguen presentando. Para el día de hoy, la baja fue de un valor cercano a los $44.000 pesos colombianos.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio de la carga de 125 kg de café, referencia FR 94, para hoy, 13 de enero, es de $2′633.000 COP.

A la par de esto, el precio de la pasilla contenida en el pergamino continúa en los $10.000 pesos colombianos, y, el futuro de los precios del café se establecieron en $360,25 dólares por carga.

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

Dentro del informe diario publicado por la Federación de Cafeteros, se incluye también una lista donde se encuentra el precio al que se pagan las cargas de café en las diferentes ciudades del país, que, para el día de hoy, 13 de enero, son los siguientes:

Armenia : Carga $2,633,500 | Kilo $21,068 | Arroba $263,350

: $2,633,500 | $21,068 | $263,350 Bogotá : Carga $2,632,250 | Kilo $21,058 | Arroba $263,225

: $2,632,250 | $21,058 | $263,225 Bucaramanga : Carga $2,631,875 | Kilo $21,055 | Arroba $263,188

: $2,631,875 | $21,055 | $263,188 Buga : Carga $2,634,250 | Kilo $21,074 | Arroba $263,425

: $2,634,250 | $21,074 | $263,425 Chinchiná : Carga $2,633,375 | Kilo $21,067 | Arroba $263,338

: $2,633,375 | $21,067 | $263,338 Cúcuta : Carga $2,631,375 | Kilo $21,051 | Arroba $263,138

: $2,631,375 | $21,051 | $263,138 Ibagué : Carga $2,632,625 | Kilo $21,061 | Arroba $263,263

: $2,632,625 | $21,061 | $263,263 Manizales : Carga $2,633,375 | Kilo $21,067 | Arroba $263,338

: $2,633,375 | $21,067 | $263,338 Medellín : Carga $2,632,625 | Kilo $21,061 | Arroba $263,263

: $2,632,625 | $21,061 | $263,263 Neiva : Carga $2,631,750 | Kilo $21,054 | Arroba $263,175

: $2,631,750 | $21,054 | $263,175 Pamplona : Carga $2,631,500 | Kilo $21,052 | Arroba $263,150

: $2,631,500 | $21,052 | $263,150 Pasto : Carga $2,631,500 | Kilo $21,052 | Arroba $263,150

: $2,631,500 | $21,052 | $263,150 Pereira : Carga $2,633,375 | Kilo $21,067 | Arroba $263,338

: $2,633,375 | $21,067 | $263,338 Popayán : Carga $2,633,625 | Kilo $21,069 | Arroba $263,363

: $2,633,625 | $21,069 | $263,363 Santa Marta : Carga $2,635,125 | Kilo $21,081 | Arroba $263,513

: $2,635,125 | $21,081 | $263,513 Valledupar:Carga $2,632,750 | Kilo $21,062 | Arroba $263,275

