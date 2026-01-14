ONG israelí describió violencia reproductiva de Israel en Gaza como parte de un genocidio

La ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos (PHR, en inglés) publicó este miércoles dos informes en los que analiza la violencia reproductiva sufrida por las mujeres palestinas durante la ofensiva israelí a la Franja de Gaza, que enmarca como un elemento más de un posible genocidio.

“La violencia reproductiva constituye una violación del derecho internacional; cuando se lleva a cabo de forma sistemática y con la intención de destruir, entra dentro de la definición de genocidio”, establece PHR al inicio de uno de los textos, ‘Maternidad bajo el fuego: ¿Cuánto puede soportar una mujer?’.

Lea también: Israel ha dejado más de 40.000 niños gazatíes con heridas de guerra desde 2023

Según el Centro de Derechos Reproductivos, este tipo de violencia abarca cualquier vulneración de la capacidad de las personas para decidir si quieren o no tener hijos y en qué momento, así como al acceso a información y a servicios de salud reproductiva.

En Gaza la erosión por parte de Israel de las condiciones necesarias para embarazos y nacimientos seguros ha aumentado los embarazos de alto riesgo, que ya afectan a una de cada tres mujeres; mientras que uno de cada cinco recién nacidos nace prematuro o con bajo peso, según datos de las Naciones Unidas.

En 2025, el Ministerio de Sanidad de Hamás en Gaza registró un 50 % más de nacidos con un peso inferior al normal respecto a 2022 -antes de la ofensiva israelí-, así como un 71 % más de bebés con malformaciones congénitas y un 88 % más de muerte fetal. En todo el año, hubo 4.000 nacimientos prematuros (de 49.180 nacidos).

Le puede interesar: Israel oficializó la ruptura de relaciones con siete agencias y entidades vinculadas a ONU

Además, en la primera mitad de 2025 la natalidad cayó un 41 % respecto al mismo periodo tres años antes, con un total de 17.000 nacimientos.