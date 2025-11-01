El gobierno Israelí confirmó que ninguno de los restos mortales entregados por Hamás eran de rehenes

Los restos mortales de tres cuerpos entregados anoche a Israel por Hamás, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, no pertenecen a ninguno de los rehenes, concluyó este sábado el análisis forense israelí según se han hecho eco diferentes medios locales.

Israel había sido notificado con antelación de que Hamás no estaba seguro de la identidad de los restos, que no se ha hecho pública tras su análisis en el Instituto forense de Abu Kabir en Tel Aviv.

Los últimos cadáveres de cautivos israelíes fueron entregados el jueves e identificados como los de Amiram Cooper, de 84 años, y Sahar Baruch, de 25 años, según informó la oficina del primer ministro en un comunicado.

Cuerpos entregados por Hamás

En el marco del alto el fuego, Hamás liberó a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2.000 detenidos y presos palestinos. Además, ha entregado también los cuerpos de 17 rehenes, por lo que quedan 11 en el enclave.

Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja de Gaza, con la mediación de la Cruz Roja, 225 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Sanidad a fin de facilitar su identificación y denuncias de fuentes médicas y de Hamás.

Hamás pide herramientas y personal

Hamás manifestó en un comunicado su intención de recuperar, en una sola tanda, los 11 cuerpos de rehenes que quedan en Gaza, y para ello pidió a los mediadores y la Cruz Roja presión para la entrada de maquinaria y personal.

“Las Brigadas (al Qasam) hacen un llamado a los mediadores y al Comité Internacional de la Cruz Roja para que proporcionen y preparen el equipo y los equipos necesarios para recuperar todos los cuerpos de una sola vez”, detalló el grupo.

Además, reiteró su voluntad de desplazarse más allá de la ‘línea amarilla’ en la búsqueda de los cadáveres; en referencia al perímetro que ocupa el 53 % de Gaza y que sigue bajo control militar israelí, en principio de forma temporal.

Sobre la entrega anoche de tres cuerpos a Israel, ninguno de rehenes, Hamás detalló que lo hizo a fin de «no obstaculizar el proceso de entrega», pero que sabía que se trataba de restos no identificados que podían no corresponderse con los cautivos, y había avisado de ello.