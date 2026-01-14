La candidata Nataly Vélez formaliza respaldo a Abelardo de la Espriella

La exconcejal y aspirante a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, Nataly Vélez, oficializó públicamente su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, enmarcando su decisión en la necesidad de fortalecer la protección de los derechos de los menores en el país.

Lea también: Elecciones 2026: Procuraduría pidió a alcaldes del Cesar regular la propaganda electoral

Vélez explicó que su apoyo se fundamenta en la coincidencia con De la Espriella sobre la urgencia de adoptar medidas más estrictas frente a la violencia contra la niñez. Según la congresista, las cifras recientes evidencian una problemática alarmante que exige respuestas contundentes del Estado.

“El año anterior se presentaron 15.394 casos, de los cuales 1.886 fueron a niños entre los 0 y los 5 años. ¿A quién se le ocurre violentar la vida y la integridad de un bebé? Sí, a un monstruo”, expresó Vélez.

Le puede interesar: Tribunal negó tutela que buscaba tumbar la sanción del CNE sobre la Colombia Humana

La candidata subrayó que la defensa de la niñez debe estar por encima de las diferencias partidistas y planteó la necesidad de endurecer las sanciones contra el abuso sexual, así como fortalecer las instituciones encargadas de prevenir estos delitos y acompañar integralmente a las víctimas.