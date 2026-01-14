Elecciones 2026: Procuraduría pidió a alcaldes del Cesar regular la propaganda electoral

La Procuraduría General de la Nación le pidió a los alcaldes del departamento del Cesar que fortalezcan las medidas para regular y controlar la propaganda electoral en las zonas rurales y urbanas.

Teniendo en cuenta el calendario electoral que establece que en los meses de marzo, mayo y junio se realizarán las elecciones al Congreso de la República y la primera y segunda vuelta presidencial, el Ministerio Público pidió a los mandatarios locales adelantar las acciones administrativas que permitan vigilar el cumplimiento de la ley sobre la propaganda de los candidatos de elección popular.

En ese sentido, la Procuraduría “solicitó a los entes territoriales cumplir con lo establecido en la circular 011 del 2025, en la que el jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach Pacheco, impartió las directrices para que los funcionarios públicos realicen una revisión efectiva sobre el uso del espacio público, en el que se garanticen las condiciones de igualdad para los diferentes actores políticos”.

Igualmente, se solicitó a los alcaldes que defiendan el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos fundamentales, sociales y económicos, a través de la aplicación de restricciones que prevengan y corrijan la instalación indebida de propaganda electoral.

“De esta manera, el organismo de control requirió a los mandatarios informar las actuaciones y decisiones que hayan sido adoptadas y adelantadas en un informe verificable”, concluyó la Procuraduría.