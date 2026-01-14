El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Irán sufre de un régimen teocrático y políticas llenas de discriminaciones: portavoz de AIPDHE

Hamid Hosseini, portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España, pasó por los micrófonos de para hablar acerca de las multitudinarias protestas en Irán y la represión del gobierno que ya deja decenas de muertos.

“La estructura del régimen teocrático es causante de esa situación. El régimen nunca, a lo largo de 47 años, ha aceptado alguna voz crítica, siempre ha gobernado con mano de hierro”, afirmó.

Señaló que cuando las personas salieron a las calles de las principales ciudades de Irán, el régimen no dudó en responder con represión.

“Irán es un país que sufre de un régimen teocrático y sus políticas están llenas de discriminaciones sociales y políticas. Por eso, pedimos que todos los países democráticos levanten su voz contra la discriminación”, sostuvo.

¿Hay relevo si cae régimen?

Hosseini aseguró que hay voces críticas del régimen que están en descontento y pueden liderar los movimientos que buscan establecer un gobierno democrático.

Estructura de liderazgo en la oposición iraní

Destacó que ese es uno de los principales problemas de la oposición, pues no hay un liderazgo que incluya a toda la oposición.

“Puedo decir con casi seguridad que el fallo principal de la oposición es la unidad”, dijo.

Finalmente, explicó que hay personas que pueden liderar movimientos de oposición, pero “están en las cárceles hace mucho tiempo”.

Escuche la entrevista completa aquí: