Caracol Radio desde Groenlandia: China sí estuvo a punto de controlar a Groenlandia

En los últimos diez años, China ha intentado aterrizar con fuerza en Groenlandia hasta el punto de haberse convertido en un jugador clave dentro de la política interna de este territorio autónomo danés. Con proyectos de infraestructura como la construcción de dos nuevos aeropuertos, por lo menos cuatro iniciativas mineras que incluyen no solo petróleo, gas y metales raros, sino también una propuesta para extraer uranio y hasta con la financiación de proyectos científicos aeroespaciales y sobre biodiversidad, la China llegó a ser vista como el socio ideal para que los Groenlandeses pudieran consolidar el sueño de ser independientes del Reino de Dinamarca.

Para entender el proceso se debe partir de un aspecto: Groenlandia no podría ser el país que es hoy sin el “bloque de financiación” que garantiza que cerca de tres cuartas partes del presupuesto groenlandés sea pagado por Dinamarca. Ante esa realidad, los movimientos independentistas de la isla vieron en las iniciativas chinas un camino para romper con ese vínculo colonial pues dichos proyectos garantizaban ingresos fiscales, empleo y regalías.

De hecho, uno de los proyectos más escandalosos fue el intento chino por comprar la antigua base militar de Kangilinnguit, construida por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y cedida en la década de 1950 a Dinamarca, con el pretexto de establecer allí una explotación minera.

Para algunos observadores en Groenlandia esa fue la gota que rebasó la copa. De hecho, se rumorea que el bloqueo ejercido a esta propuesta, así como a la de construcción de los aeropuertos se hizo por presión de los Estados Unidos al gobierno Danés. De hecho, con base en las proyecciones del Belfer Center, si los proyectos chinos hubieran prosperado, la inversión en Groenlandia habría sido cercana a los 1.500 millones de dólares, equivalente a varios años del “bloque de financiación” danés.

Se culpa al partido Siumut, social demócrata, como el principal responsable de abrir las puertas a China y por ende de haber sido el que le dio vía libre a la amenaza trumpista. Este descontento se habría reflejado en las elecciones de 2021 y 2025 donde ese partido que históricamente había sido el más votado en la isla terminó relegado al tercer lugar. Hoy el liderazgo político en el Inatsisartut (parlamento) se reparte entre dos grupos que no buscan la inversión china y que hablan de independencia con una muy baja intensidad.

Las constantes alertas de Trump sobre la amenaza china vienen respaldadas por un documento de 2018 en el que el Consejo de Estado chino estableció que ese país es un “estado ártico cercano” y para tal fin determina que se deben establecer estrategias de cooperación con los países árticos.

