Así fue investigación que desmanteló red de trata de personas para explotación sexual en Noruega

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así la fue investigación que desmanteló red de trata de personas para explotación sexual en Noruega

6AM W dialogó con Raúl González, fiscal contra la criminalidad organizada, quien entregó detalles de la investigación que permitió el desmantelamiento de una red de trata de personas en Colombia para que fueran explotadas sexualmente en Noruega.

El 22 de noviembre de 2023, las autoridades noruegas realizaron un allanamiento en un inmueble en Oslo, del que se tenía información era un lugar de explotación sexual. Allí, según comentó el fiscal, capturaron a un ciudadano colombo-noruego.

“Esa información es compartida por las autoridades noruegas a la Fiscalía. De esa manera, abrimos una investigación, logrando detectar una red en Colombia destinada a captar mujeres con ofrecimientos laborales en Europa, directamente en Oslo, para actividades sexuales remuneradas y en buenas condiciones”, contó.

Lea también: Demanda de EEUU de que Dinamarca ceda Groenlandia es inaceptable para daneses: Michael Zilmer-Jones

Cuando la red lograba enviar a las mujeres hasta Noruega, eran recibidas por la organización criminal, quienes retenían los pasaportes, las retenían contra su voluntad y las explotaban sexualmente sin remuneración.

Destacó que la investigación llevó a las autoridades colombianas a detectar a tres personas en Colombia: dos mujeres encargadas de reclutamiento y un hombre encargado de amenazas contra personas “inquietas” por el destino de esas mujeres.

Le puede interesar: “Otros expresidentes le recomendaron a Petro tener cuidado con la ida a EE.UU.”: Ernesto Samper

Asimismo, mencionó que con la investigación pudieron rescatar a una mujer en Colombia y otras tres en Oslo, recuperadas por la Policía de ese país.

Reveló también que las condiciones en las que se encontraban las mujeres en Oslo eran de “total esclavitud sexual y servidumbre”.

Finalmente, mencionó que los casos se registraron en Cali, Bogotá, Bucaramanga y Medellín.

Escuche la entrevista completa aquí: