Incumplimientos oficiales desatan nueva protesta en el peaje de San Luis de Gaceno, Boyacá

La comunidad de San Luis de Gaceno anunció nuevas movilizaciones y un bloqueo pacífico ante lo que considera el incumplimiento de acuerdos relacionados con la reapertura peaje del municipio. Según los líderes comunales, persiste la inconformidad frente a los anuncios oficiales y a la falta de avances concretos en los compromisos adquiridos por las autoridades departamentales y la concesión vial.

La líder comunal Milena Porras aseguró que, tras una reunión realizada el pasado viernes con comunidades de Santa María, San Luis de Gaceno y Sabanalarga, no se logró ningún acuerdo con la concesión. «...La comunidad sigue inconforme con los discursos que, según ellos, no tienen avances concretos, además de las tarifas del peaje...», afirmó, al señalar que no permitirán que el peaje entre en funcionamiento bajo las condiciones planteadas.

Porras explicó que la concesión propuso una tarifa diferencial únicamente para la categoría 1, excluyendo vehículos de placa pública, mientras que para las categorías 2, 3 y 4 se mantendría la tarifa plena. «...Teniendo en cuenta que somos una región netamente agropecuaria y agrícola, esto no es factible para la comunidad, porque nos acarrearía una serie de sobrecostos en la producción pecuaria, en el transporte de la leche, de los semovientes y de los lechones que se comercializan en la región...», indicó.

La líder comunal también denunció que durante el encuentro no se abordó el incumplimiento de los acuerdos pactados en una mesa de trabajo realizada en agosto con la preseencia del gobernador de Boyacá. «...Claramente el compromiso número 2… manifestaba avances en inversión de obras y ejecución de recursos por más de 45 mil millones, además de presentar un estudio socioeconómico acorde para que la tarifa fuera más asequible a la comunidad, y de eso no se dijo absolutamente nada...», sostuvo.