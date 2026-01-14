IDEAM: ¿Aumentarán las lluvias? Pronóstico del clima en Bogotá y más ciudades del 14 al 16 de enero

El pronóstico del clima para esta semana en Colombia estará marcado por lluvias persistentes, cielos nublados y posibles tormentas eléctricas en amplias zonas del territorio nacional.

De acuerdo con el más reciente informe del Ideam, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones Andina, Pacífica, Amazónica, Caribe y Orinoquía, con variaciones hacia el final de la semana.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en zonas con alertas por deslizamientos.

Pronóstico del clima miércoles 14 de enero:

Para este miércoles 14 de enero, se mantiene una alta probabilidad de lluvias en sectores de las regiones Andina, Pacífica, Amazónica y en el sur de la región Caribe, además de zonas puntuales de la Orinoquía.

Los mayores acumulados de precipitación podrían presentarse en departamentos como Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas, así como en el suroccidente del país: Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. En la región Andina, se esperan lluvias significativas en Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia y Cundinamarca, además de Santander y sectores del sur de Córdoba, Bolívar y Cesar.

En contraste, para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé predominio de tiempo seco.

En el mar Caribe colombiano, se proyectan lluvias importantes hacia el suroccidente, especialmente cerca del golfo de Urabá, mientras que en el océano Pacífico se esperan cielos mayormente nublados, lluvias persistentes y posibilidad de tormentas eléctricas.

Pronóstico del clima jueves 15 de enero

El jueves 15 de enero mantendrá condiciones similares a las del día anterior. Las lluvias se presentarán en las regiones Caribe, Pacífica, Amazónica y Andina, así como en sectores dispersos de la Orinoquía.

El Ideam advierte que las precipitaciones podrían intensificarse durante las horas de la tarde y la noche, afectando departamentos como: La Guajira (sur), Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Santander, Sucre y Córdoba. También se esperan lluvias en Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Cundinamarca, además de Meta, Arauca, Norte de Santander, Vichada, Guainía, Amazonas, Caquetá y Guaviare.

En el mar Caribe y el océano Pacífico, continuarán las condiciones mayormente nubladas con lluvias persistentes. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras, especialmente hacia el sur del archipiélago.

Pronóstico del clima viernes 16 de enero

Para el viernes 16 de enero, se espera una ligera disminución de las precipitaciones en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Sin embargo, las lluvias más significativas continuarán en la Amazonía, el sur de la Orinoquía y sectores dispersos de la región Andina.

Los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Guainía y Vichada, así como en Tolima, Santander, Chocó, Antioquia y el sur de Bolívar.

En el Archipiélago de San Andrés, se prevé un incremento de la nubosidad, con cielos entre parcialmente cubiertos y mayormente nublados, además de lluvias de intensidad variable, más frecuentes e intensas hacia el sector sur.

Recomendaciones ante alertas por deslizamientos

Ante el aumento de las lluvias, las autoridades hacen un llamado a la prevención, especialmente en zonas con alerta roja por deslizamientos: