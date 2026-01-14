Habla familia de Laura Valentina Zambrano sobre condena de 45 años a su feminicida

Un juez penal de conocimiento condenó a 45 años de prisión a Daniel Josué Zambrano Cáceres por los delitos de feminicidio agravado, desaparición forzada y acceso carnal abusivo, en el caso del asesinato de la menor Laura Valentina Páez Velandia, ocurrido en Boyacá. La sentencia quedó en firme luego de que ninguna de las partes interpusiera recursos contra el fallo.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía estableció que el cuerpo de la menor fue hallado en un taller de latonería y pintura, lugar al que el hoy condenado la habría llevado. En las inspecciones realizadas en el sitio, unidades de policía judicial encontraron fluidos biológicos y otros elementos materiales probatorios, los cuales fueron analizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y permitieron sustentar la acusación.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso a Zambrano Cáceres una inhabilitación por 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas. El condenado aceptó los cargos imputados, lo que fue tenido en cuenta dentro del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

Pese a la condena, la familia de la menor manifestó su inconformidad con la decisión judicial. Diego Velandia, familiar de la víctima, señaló que la pena no responde a la gravedad de los hechos. «...Esta condena es irrisoria. Nosotros pedíamos más castigo para la persona que causó el asesinato de Laura Valentina...», afirmó.

Por su parte, Julio Velandia, abuelo materno de la menor, indicó que esperaban una sanción más severa y cuestionó el alcance de la investigación. «...Yo digo que castigarlo más, porque eso no se debe hacer con los menores de edad. La investigación no fue a fondo...», expresó, al tiempo que señaló que la familia considera que pudieron existir otras personas involucradas en los hechos.

El próximo viernes se cumple un año del crimen que conmocionó al departamento de Boyacá. La familia reiteró su llamado a que se profundicen las investigaciones y se esclarrezcan completamente las circunstancias que rodearon el asesinato de la menor.