Policía frustró el transporte de 250 kilos de explosivos por las vías del departamento de Caldas

Manizales

La Policía Nacional logró un contundente resultado operativo en la vía Cauyá – La Pintada, jurisdicción del municipio de Supía.

“Durante labores de control desarrolladas en un área de prevención y seguridad vial, fue capturado en flagrancia un hombre de 40 años de edad, quien se movilizaba como conductor de una camioneta. Al realizar el registro a la carga transportada, los uniformados hallaron 250 kilogramos de explosivo a base de nitrato de amonio (ANFO),distribuidos en 10 bultos de 25 kilogramos cada uno, los cuales se encontraban ocultos en la parte trasera del platón de la camioneta, debajo de otros elementos como mangueras, tarros y plásticos.” Dijo la coronel Rocío Melo, comandante de la Policía Caldas

El capturado no portaba documentación alguna que acreditara la legalidad, procedencia autorización para el transporte de este material altamente peligroso, representando un grave riesgo para la seguridad vial, la integridad de los usuarios de la vía y la seguridad ciudadana.

“De manera inmediata, esta persona fue capturada por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas explosivos. Así mismo, se procedió a la incautación del vehículo utilizado para el transporte del material explosivo.” , dijo la coronel