Sectores en municipios del Atlántico sin energía HOY 14 de enero

Este miércoles, 14 de enero, se suspenderá el servicio de energía en el municipio de Santa Lucía hasta las 4:00 de la tarde, mientras se realizan obras eléctricas que obligará dicho corte.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Durante las obras estarán sin suministro de energía la calle 10, entre las carreras 9 a la 13; vía Las Compuertas – Santa Lucía, fincas aledañas a la vía Santa Lucía – San Cristóbal, Manatí – Santa Lucía.

Sin energía en Candelaria:

Por otra parte, para facilitar el desarrollo de un proyecto de autogeneración, se presentará una interrupción en el servicio de energía en Candelaria, entre las calles 5 a la 7, entre las carreras 5 a la 12, finca Nataly, finca Milagro, finca San Antonia y acueducto de Leña.