Barranquilla

Sectores en municipios del Atlántico sin energía HOY 14 de enero

La empresa Air-e dio a conocer que los trabajos se desarrollarán hasta las 4:00 de la tarde.

Cortes de energía - Air-e

Cortes de energía - Air-e

Este miércoles, 14 de enero, se suspenderá el servicio de energía en el municipio de Santa Lucía hasta las 4:00 de la tarde, mientras se realizan obras eléctricas que obligará dicho corte.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Durante las obras estarán sin suministro de energía la calle 10, entre las carreras 9 a la 13; vía Las Compuertas – Santa Lucía, fincas aledañas a la vía Santa Lucía – San Cristóbal, Manatí – Santa Lucía.

Sin energía en Candelaria:

Por otra parte, para facilitar el desarrollo de un proyecto de autogeneración, se presentará una interrupción en el servicio de energía en Candelaria, entre las calles 5 a la 7, entre las carreras 5 a la 12, finca Nataly, finca Milagro, finca San Antonia y acueducto de Leña.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad