Espacio público en Pasto: Orden judicial obliga a la recuperación de zonas invadidas

Pasto - Nariño

Por mucho tiempo la ciudad de Pasto ha vivido una problemática en el centro de la ciudad, especialmente en sectores como la calle 17 y la carrera 23, donde la ocupación del espacio público por parte de vendedores informales cada vez es más compleja.

Hace poco se conoció un fallo a favor de una acción popular que hoy obliga al municipio a actuar al respecto, pese a que desde hace un año la actual administración puso en marcha operativos de control, procesos de caracterización y mesas de diálogo, con el argumento de recuperar la movilidad y el uso colectivo del espacio público.

En esos espacios, desde la administración municipal se plantearon alternativas como reubicaciones, procesos de formalización y programas de reconversión laboral, sin embargo, pese a los anuncios y a los ejercicios de concertación, la ocupación del centro no se desmontó en su totalidad, por lo que ahora, el fallo establece plazos concretos y obligaciones claras para la Alcaldía.

Alcaldía obligada a recuperar el espacio público

En las últimas horas la administración municipal firmó un decreto con el que se formalizó el acatamiento del fallo de la acción popular y se fijó un cronograma que ontempla la elaboración de un plan de trabajo en las próximas semanas, un periodo de caracterización que se extiende hasta marzo y un plazo de un año para ejecutar un programa de reubicación con un plan de responsabilidades y acciones específicas.

Según lo explicado por el alcalde Nicolás Toro, a los vendedores informales se les presentarán puntos de reubicación, procesos productivos y opciones laborales, incluso dentro de programas de la misma administración.

El fallo también es explícito en que, si estas medidas no se cumplen en los tiempos establecidos, a partir del 30 de marzo de 2027 quienes permanezcan ocupando el espacio público podrán ser retirados con acompañamiento de la fuerza pública.