Actualidad

Espacio público en Pasto: Orden judicial obliga a la recuperación de zonas invadidas

Alcaldía firmó decreto en el que se establecen las estrategias para la recuperación de la calle 17 y carrera 23 en Pasto

Espacio Público en Pasto | Foto: Caracol Radio Pasto

Espacio Público en Pasto | Foto: Caracol Radio Pasto

Sebastián Villada Ortega

Pasto - Nariño

Por mucho tiempo la ciudad de Pasto ha vivido una problemática en el centro de la ciudad, especialmente en sectores como la calle 17 y la carrera 23, donde la ocupación del espacio público por parte de vendedores informales cada vez es más compleja.

Hace poco se conoció un fallo a favor de una acción popular que hoy obliga al municipio a actuar al respecto, pese a que desde hace un año la actual administración puso en marcha operativos de control, procesos de caracterización y mesas de diálogo, con el argumento de recuperar la movilidad y el uso colectivo del espacio público.

En esos espacios, desde la administración municipal se plantearon alternativas como reubicaciones, procesos de formalización y programas de reconversión laboral, sin embargo, pese a los anuncios y a los ejercicios de concertación, la ocupación del centro no se desmontó en su totalidad, por lo que ahora, el fallo establece plazos concretos y obligaciones claras para la Alcaldía.

Alcaldía obligada a recuperar el espacio público

En las últimas horas la administración municipal firmó un decreto con el que se formalizó el acatamiento del fallo de la acción popular y se fijó un cronograma que ontempla la elaboración de un plan de trabajo en las próximas semanas, un periodo de caracterización que se extiende hasta marzo y un plazo de un año para ejecutar un programa de reubicación con un plan de responsabilidades y acciones específicas.

Según lo explicado por el alcalde Nicolás Toro, a los vendedores informales se les presentarán puntos de reubicación, procesos productivos y opciones laborales, incluso dentro de programas de la misma administración.

El fallo también es explícito en que, si estas medidas no se cumplen en los tiempos establecidos, a partir del 30 de marzo de 2027 quienes permanezcan ocupando el espacio público podrán ser retirados con acompañamiento de la fuerza pública.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad