Decreto busca regular la publicidad política en Ibagué

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué expidió el Decreto 0726 de 2025 con el cual se reglamenta la instalación de publicidad política en la ciudad durante el periodo electoral del año 2026.

El decreto define qué tipo de publicidad política está permitida, los lugares donde puede instalarse y los espacios donde está expresamente prohibida, priorizando la protección de zonas ambientales, bienes de interés cultural, infraestructura pública, señales de tránsito, puentes, postes, árboles y demás elementos que hacen parte del espacio público. Asimismo, establece que toda publicidad debe contar con autorización previa y cumplir con criterios de tamaño, ubicación y temporalidad.

“Este decreto no busca limitar la participación política, sino garantizar que la publicidad electoral se realice de manera responsable, organizada y respetando el espacio público que es de todos los ciudadanos”, afirmó la directora de Espacio Público, Martha Echeverry.

El documento también advierte que los responsables de la publicidad política deberán asumir el retiro oportuno de los elementos instalados una vez finalice el periodo autorizado, y que el incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a sanciones y al retiro inmediato de la publicidad no autorizada, conforme a la normativa vigente.

“Invitamos a todos los actores políticos a informarse, solicitar los permisos correspondientes y cumplir lo dispuesto en el decreto. Una ciudad ordenada y limpia también es una muestra de respeto por la democracia y por la comunidad ibaguereña”, puntualizó la funcionaria.