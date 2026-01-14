Alertan falta de garantías para elecciones de Juntas de Acción Comunal en Norte de Santander

Norte de Santander.

El panorama de seguridad para los líderes comunales en Norte de Santander continúa siendo delicado y genera preocupación de cara a las elecciones de Juntas de Acción Comunal, programadas para el próximo 26 de abril.

Así lo advirtió Martha Maldonado, secretaria de Derechos Humanos de la Confederación Comunal Nacional, tras señalar que persisten las amenazas y que aún no hay claridad sobre las garantías para adelantar este proceso democrático.

De acuerdo con la dirigente comunal, las alertas se concentran principalmente en la región del Catatumbo, donde los dignatarios de juntas siguen reportando situaciones de riesgo.

“El panorama en Norte de Santander sigue siendo preocupante. Las amenazas en el Catatumbo continúan y, por el contrario, han venido en aumento”, afirmó en Caracol Radio.

Maldonado explicó que, en los últimos meses, varios líderes comunales han acudido a las organizaciones para buscar acompañamiento institucional ante las intimidaciones.

“Han estado llegando dignatarios de Juntas de Acción Comunal y los estamos atendiendo de manera articulada con la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de San José de Cúcuta y otras entidades”, indicó.

La secretaria de Derechos Humanos advirtió que esta situación pone en duda la realización normal de las elecciones comunales en algunos municipios del departamento.

“Nos preocupa profundamente el proceso electoral de las Juntas de Acción Comunal. No sabemos cómo lo vamos a enfrentar ni si van a existir las garantías necesarias para llevarlo a cabo, e incluso hay municipios donde podría no realizarse”, señaló.

Aunque las organizaciones comunales reconocen el acompañamiento de algunas instituciones, insisten en que se requieren medidas más efectivas para proteger a los líderes sociales, especialmente en zonas rurales y de alta conflictividad.

“La preocupación es real porque los dignatarios siguen expuestos y el proceso electoral está muy cerca”, añadió Maldonado.

Desde la Confederación Comunal Nacional reiteraron el llamado a las autoridades departamentales y nacionales para que se adopten acciones urgentes que permitan salvaguardar la vida e integridad de los líderes comunales y garantizar el ejercicio democrático en los territorios.