Entregan lote para nuevo batallón de alta montaña en Jamundí

La obra tendrá una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos.

Valle del Cauca

Este martes el gobierno del Valle del Cauca entregó al Ejército Nacional el lote donde se construirá el nuevo Batallón de Alta Montaña en Jamundí, que ayudará a reforzar la presencia militar y el control territorial en el sur del departamento.

Además del predio, la administración suministrará los materiales para la construcción del complejo militar, con una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos.

“Nosotros debíamos entregar el lote, ya el general tomará posesión y por supuesto desde allí se van a realizar las operaciones necesarias para que no se pase la droga que ya va desde el norte del Cauca a hasta el Naya”, dijo la mandataria.

A esto se suma la entrega de 40 radios tácticos portátiles y dos radios de puesto de mando Harris, que permiten comunicaciones seguras, cifradas y con capacidad satelital.

“Radios como estos los utilizan países de la OTAN. Es decir, le estamos entregando las mejores herramientas a nuestros soldados para que puedan cumplir la misión constitucional que es proteger y defender a todos los vallecaucanos”, detalló Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle del Cauca.

Para adquirir estos equipos el gobierno del Valle del Cauca hizo una inversión que supera los 7.600 millones de pesos.

Con esta tecnología, el Ejército busca mejorar la coordinación de sus operaciones y reducir los tiempos de reacción frente a las dinámicas de seguridad en el Valle del Cauca.