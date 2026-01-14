Demoras en medicamentos desatan quejas contra Sanitas en Boyacá

Este era el panorama que se presentaba a las 8:00 p.m., del 13 de enero de 2026 en el dispensario de Colsubsidio, en el Centro Comercial Centro Norte de Tunja, Boyacá.

Usuarios de la EPS Sanitas en Tunja y diferentes municipios de Boyacá reportaron demoras y dificultades en la entrega de medicamentos, situación que ha generado inconformidad entre pacientes que requieren tratamientos continuos para enfermedades crónicas y de alto costo. Las quejas se concentran principalmente en puntos de dispensación autorizados por la EPS.

Según los usuarios, en varios casos los medicamentos no están disponibles, se entregan de manera parcial o se aplazan las fechas de entrega sin una explicación clara. Algunos pacientes han señalado que deben acudir en repetidas ocasiones a los dispensarios o realizar trámites adicionales para acceder a fórmulas ya autorizadas, lo que incrementa los tiempos de espera.

Ante esta situación, los afectados han solicitado la intervención de las autoridades de salud para garantizar la entrega oportuna de medicamentos y el cumplimiento de los servicios incluidos en el plan de beneficios. Hasta el momento, no se ha informado de una solución estructural frente a las quejas presentadas por los usuarios en el departamento.