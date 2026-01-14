Demanda de EEUU de que Dinamarca ceda Groenlandia es inaceptable para daneses: Michael Zilmer-Jones. Fotos: Unión Europea y Getty Images.

Michael Zilmer-Johns, quien fue representante permanente de Dinamarca ante la OTAN, habló en los micrófonos de 6 AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la reunión clave que celebrarán Estados Unidos y ese país de cara al futuro Groenlandia tras las amenazas de Trump.

“Es muy difícil saber qué va a pasar porque la posición de Estados Unidos para Dinamarca es muy difícil de asimilar”, dijo en su primera intervención.

El diplomático puntualizó que “tanto Dinamarca como Groenlandia y Estados Unidos tienen posiciones absolutamente distantes”.

Por lo anterior, explicó que “la demanda que hace Estados Unidos de que Dinamarca ceda Groenlandia es inaceptable para los daneses, así que veo difícil que se llegue a un acuerdo (en la reunión)”.

¿Y la OTAN?

Zilmer-Jones aseguró que “la defensa de Groenlandia ha estado a manos de Dinamarca y de los Estados Unidos. La OTAN no ha estado muy involucrado, pero eso podría cambiar ”.

