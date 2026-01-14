6AM W6AM W

Demanda de EEUU de que Dinamarca ceda Groenlandia es inaceptable para daneses: Michael Zilmer-Jones

El diplomático puntualizó que “tanto Dinamarca como Groenlandia y Estados Unidos tienen posiciones absolutamente distantes”.

Demanda de EEUU de que Dinamarca ceda Groenlandia es inaceptable para daneses: Michael Zilmer-Jones. Fotos: Unión Europea y Getty Images.

Michael Zilmer-Johns, quien fue representante permanente de Dinamarca ante la OTAN, habló en los micrófonos de 6 AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la reunión clave que celebrarán Estados Unidos y ese país de cara al futuro Groenlandia tras las amenazas de Trump.

Lea más: Dinamarca confirmó reunión con Marco Rubio sobre Groenlandia y con JD Vance de anfitrión

“Es muy difícil saber qué va a pasar porque la posición de Estados Unidos para Dinamarca es muy difícil de asimilar”, dijo en su primera intervención.

El diplomático puntualizó que “tanto Dinamarca como Groenlandia y Estados Unidos tienen posiciones absolutamente distantes”.

Le puede interesar: Caracol Radio desde Groenlandia: China sí estuvo a punto de controlar a Groenlandia

Por lo anterior, explicó que “la demanda que hace Estados Unidos de que Dinamarca ceda Groenlandia es inaceptable para los daneses, así que veo difícil que se llegue a un acuerdo (en la reunión)”.

¿Y la OTAN?

Zilmer-Jones aseguró que “la defensa de Groenlandia ha estado a manos de Dinamarca y de los Estados Unidos. La OTAN no ha estado muy involucrado, pero eso podría cambiar”.

Lea también: Dinamarca refuerza “a partir de hoy” presencia militar en Groenlandia

Escuche la entrevista completa a continuación:

