Carlos Carrillo confirmó que fue eliminado del grupo de WhatsApp directores del gobierno nacional

EL Director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) Carlos Carrillo aseguró que fue eliminado del Chat del grupo de WhatsApp que reúne a los directores del Gobierno nacional, por parte de Angie Rodríguez Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Según Carrillo, la exclusión se produjo minutos después de enviar un mensaje crítico frente a una declaración institucional leída desde Palacio.

“El día que hizo la locución, bueno, pues porque yo expresé mi molestia por esa locución que hizo aquí, abusando, yo estoy hablando con ustedes porque ustedes quieren hablar conmigo, en mi opinión lo que ella hace es abusar de la institución presidencial, Esto que está aquí, este palacio, esta casa de Nariño, es de todos los colombianos. La institución representa a todos, no su agenda personal”, aseguró el funcionario.

Según pudo establecer Caracol Radio, el mensaje que fue leído por la directora del Dapre con varios funcionarios del Gobierno ubicados detrás de ella. Posteriormente, Carrillo reaccionó en el grupo de WhatsApp con un mensaje en el que escribió: “se ven débiles parados detrás de una traidora”.

Ese fue el último mensaje que el director de la UNGRD pudo compartir, pues, según confirmó a este medio, fue eliminado del grupo minutos después.

“Eso es una cosa realmente muy infantil. Yo creo que los chats de WhatsApp no hacen parte de los medios oficiales, pero sí, la doctora Angie me sacó el chat, reafirmó.