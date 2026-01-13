Epa Colombia seguirá privada de la libertad: juez negó la extinción de la pena de 5 años de prisión

Noticia en desarrollo...

El juez tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad le negó a Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, la extinción y la redosificación de la pena de cinco años que le impuso la Corte Suprema de Justicia, por haber vandalizado una estación de TransMilenio en medio de las protestas del paro nacional de 2019.

Esto significa que la reconocida influencer seguirá privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, donde cumple la sentencia que en enero de 2025 impartió el alto tribunal.