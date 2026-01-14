Camila Osorio cayó ante Emma Raducanu y se despidió del WTA 250 de Hobart

Tras una suspensión temporal por lluvia, ocurrida en la mañana del martes 13 de enero, la segunda mejor tenista de Colombia, Camila Osorio, volvió a la pista en Australiaeste miércoles, donde finalmente fue derrotada por la británica Emma Raducanu, en su debut por el WTA 250 de Hobart. La actual número 29° del ranking mundial de la WTA se impuso por 3-6, 6-7(2), tras dos horas de partido.

La cucuteña, que venía de disputar el WTA 250 de Auckland, donde cayó ante Petra Marcinko, encajó su segunda derrota consecutiva y la quinta en sus últimos seis partidos, además de perder por segunda ocasión ante Raducanu, a quien enfrentó previamente en el WTA 500 de Washington 2022.

En el primer set, Osorio empezó con dos roturas a su servicio por parte de la jugadora inglesa, por lo que en unos minutos se vio abajo por 1-3, un marcador que no podría remontar tras desaprovechar tres puntos de quiebre en el octavo juego, mientras que la británica rompería el servicio de la colombiana en el sexto para adelantarse en el marcador tras 45 minutos.

Entretanto, en el segundo parcial, el rendimiento de Osorio mejoró, llegando a quebrar los tres primeros juegos al servicio de la campeona del US Open 2021, hasta liderar por 4-1 el ‘luminoso’; sin embargo, Raducanu forzaría un tiebreak donde se impondría por 7-2 en su segundo punto de partido, eliminando de esta manera a Osorio del torneo australiano.

¿Cuál es el próximo torneo de Camila Osorio en el calendario WTA?

La próxima aparición de Camila Osorio será en el primer Grand Slam del año, el Australian Open 2026 que comenzará el próximo domingo 18 de enero, donde buscará sumar puntos de cara a esta nueva temporada en donde defenderá 250 unidades en abril, por su título en el WTA de Bogotá 2025, y 98 puntos en mayo, por sus semifinales en el WTA de Rabat 2025.

¿Cuál es la mejor actuación de Camila Osorio en el Australian Open?

La mejor actuación de la tenista cucuteña en este Grand Slam ha sido la segunda ronda, la cual ha alcanzado en dos ocasiones, primero en la edición 2023, donde ganó en su debut a Panna Udvardy, y luego fue superada por la número 1 del mundo, Iga Swiatek.

Dos años más tarde, la temporada pasada en el 2025, venció a la ex Top 10, Maria Sakkari, y fue derrotada en segunda ronda por la dos veces finalista de Wimbledon, la tunecina Ons Jabeur.

Observe el resumen de la victoria de Emma Raducanu ante Camila Osorio en el WTA 250 de Hobart 2026: