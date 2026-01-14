Autoridades incautaron media tonelada de clorhidrato de coca del ELN en San Cayetano

Norte de Santander

Autoridades incautaron más de media tonelada de clorhidrato de cocaína que se encontraba almacenada en un laboratorio clandestino en la vereda Ayacucho, zona rural del municipio de San Cayetano, Norte de Santander. El alijo, avaluado en más de siete mil millones de pesos, pertenecería al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con el Ejército Nacional, en el lugar fueron hallados más de 500 kilos del estupefaciente, así como 296 litros de insumos líquidos utilizados para la elaboración de este narcótico, además de otros elementos empleados en el procesamiento de la droga.

“Se logró la incautación de más de media tonelada de clorhidrato de cocaína y más de 296 litros de insumos para su elaboración. Lo principal es la afectación a las finanzas de este grupo armado organizado, estimada en más de 7.300 millones de pesos y cerca de 1.999.000 dólares. Estamos hablando de un debilitamiento considerable de su músculo financiero”, explicó el teniente coronel Jhonnatan Arcos, comandante del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza.

El oficial agregó que estos recursos ilegales son utilizados para financiar acciones armadas y la fabricación de artefactos explosivos improvisados. “Esta financiación irregular es empleada para afectar de manera directa a la población civil de Norte de Santander. Sus ataques son frontales y dirigidos contra la misma comunidad”, señaló.

Según el Ejército, los grupos armados estarían instalando este tipo de laboratorios en zonas estratégicas del área metropolitana de Cúcuta, aprovechando recursos naturales como fuentes hídricas, la ubicación del terreno y las condiciones geográficas, con el fin de fortalecer sus economías ilícitas.

Las autoridades anunciaron que mantendrán los operativos en la región para ubicar y destruir más laboratorios de producción de droga y debilitar las economías ilegales del ELN.