Zulia y Táchira concentran la retaguardia y las rutas ilegales del ELN en Venezuela

Información de inteligencia conocida por Caracol Radio permitió establecer un mapeo general de la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano, donde la guerrilla mantiene zonas de retaguardia, movilidad y apoyo logístico, principalmente en los estados Zulia y Táchira, ambos fronterizos con Colombia.

Estado Zulia

Los reportes señalan que Zulia es el principal eje de operación del ELN en Venezuela. La guerrilla aprovecha las condiciones del terreno —planicies húmedas, zonas boscosas, humedales y redes fluviales— para ocultamiento, tránsito armado y sostenimiento de economías ilegales.

La inteligencia advierte, además, sobre la existencia de infraestructura clandestina asociada al narcotráfico, integrada a corredores fluviales y vías secundarias, lo que consolida a Zulia como nodo logístico y de salida para actividades ilícitas de carácter transnacional.

Estado Táchira

El mapeo también identifica presencia del ELN en Táchira, especialmente como franja de conexión fronteriza. Este estado cumple un papel clave en la movilidad binacional de las estructuras armadas, facilitando el paso entre Venezuela y Norte de Santander, así como el reabastecimiento y la reorganización de combatientes.

Las características rurales y la porosidad de la frontera convierten a Táchira en una zona de apoyo estratégico, complementaria a la retaguardia establecida en Zulia.

Conexión binacional

Las fuentes explican que la presencia del ELN en estos estados venezolanos está directamente ligada al conflicto en el Catatumbo colombiano, permitiendo a la guerrilla evadir la presión militar en Colombia, proteger rutas ilegales y mantener activas sus economías criminales.