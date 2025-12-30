Walmer Pacheco continúa en el Pereira, pero no cierra puerta a Santa Fe: “Sería algo bonito”

Una de las situaciones más complicadas que se vivió en el fútbol profesional colombiano este año fue la crisis económica del Deportivo Pereira. Luego de haber temido muy buenas participaciones en las competencias de los últimos años, el cuadro Matecaña se vino abajo por los problemas extradeportivos.

Uno de los pocos jugadores que decidieron quedarse en el equipo, tras los incumplimientos en las obligaciones salariares con los futbolistas por parte de la dirigencia del Pereira, fue Walmer Pacheco. Con su gran trayectoria en el país, Pacheco sigue respaldando a los Matecañas.

¿Walmer Pacheco jugará el otro año en Pereira?

En conversación con El VBar Caracol, Walmer Pacheco aseguró que a la fecha continuará en el club. “Hasta el momento, el 5 de enero me tengo que presentar nuevamente en Pereira. Tengo año y medio de contrato con ellos y sí me tengo que presentar para hacer los exámenes de ingreso”

A pesar de que Deportivo Pereira anunció a través de sus redes sociales el cambió de propietario, no se ha tenido conocimiento de nueva información, esta misma incertidumbre sucede dentro del plantel. Ante esto, Walmer indicó: “No, con los dirigentes, no he tenido conversación ninguna. Espero que se comuniquen estos días para tener algo claro de que va a ser lo del año siguiente... Creo que sí, tener una nueva oportunidad y poder volver a competir”.

Sobre una negociación con Santa Fe: “Tocamos el tema con mi representante, estamos esperando que se llegue a algo concreto, a algunos números, lleguen acá a lo que pretendemos. Si se da con Santa Fe, sería algo bonito, una oportunidad chévere porque sería Copa Libertadores, algo importante para mi carrera”.

Ante la pregunta sobre un posible cambio de equipo de cara a la temporada del 2026, el defensor mencionó, “Yo tengo contrato año y medio con el Deportivo Pereira, no he tomado una decisión, porque estoy esperando algunas cositas. Me toca cumplir a cabalidad y lo haré”.

De igual manera, Walmer Pacheco contó que aún le debían dos meses de salario, sobre esta situación financiera, respondió, “En esas cosas, yo prefiero que hable mi representante, es difícil la situación, porque para nadie es una secreto que uno necesita su dinero, pero espera a ver qué pasa. Que el Deportivo Pereira tome un respiro y se arme otra vez el grande Matecaña”.

Ante la crisis que se vivió cerrando el segundo semestre: “Siempre hemos luchado por el objetivo, los grandes quisimos guiar un grupo para poder clasificar, pelear las finales porque la ciudad se lo merece, la gente se lo merece, pero ya lo extradeportivo es difícil”.