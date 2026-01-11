Alejandro Rodríguez deja el Deportivo Cali y sorprende con su nuevo equipo en Colombia

La Liga Colombiana 2026 está a pocos días de comenzar y el mercado de fichajes continúa abierto en el fútbol colombiano. Varios equipos aún no han anunciado la totalidad de sus nuevos refuerzos, así como tampoco han confirmado a todos los jugadores que no continuarán en sus respectivos planteles.

Deportivo Pereira atraviesa una situación económica complicada, y varios jugadores ya han confirmado que no continuarán en la institución debido a esta delicada situación. Sin embargo, en las últimas semanas, el Matecaña presentó a su nuevo director técnico, Arturo Reyes, quien previamente dirigió al Junior de Barranquilla en 2024, temporada en la que se consagró campeón del fútbol colombiano y ayudó al equipo a conquistar la décima estrella del Tiburón.

Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio y Salvador Ichazo, son los jugadores que no continuarán en el plantel para afrontar la Liga Colombiana 2026.

Alejandro Rodríguez es nuevo jugador del Pereira

El Deportivo Pereira es el único equipo que todavía no ha presentado oficialmente a ningún refuerzo para el nuevo plantel de Arturo Reyes, quien decidió dirigir al equipo pereirano, pese a la complicada situación por la que esta atravesando la institución.

“Yo creo que todos los jugadores que hacen parte de la institución han vivido momentos muy difíciles y nosotros los entrenadores somos siempre muy positivos y pensamos que las cosas se van a solucionar y que los jugadores estarán tranquilos para enfrentar la primera parte del torneo”, reveló el nuevo entrenador del Pereira en dialogó con el VBar Caracol.

El exarquero del Deportivo Cali, Alejandro Rodríguez, se convirtió en el primer fichaje del Deportivo Pereira. Se espera que este domingo 11 de enero, en horas de la noche, se incorpore al equipo para realizar exámenes médicos y la firma de su contrato, informó la cuenta oficial del VBar.

El arquero de 24 años llegará en préstamo por un año, sin opción de compra. Durante su etapa en el equipo azucarero, disputó un total de 44 partidos.