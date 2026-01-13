Capturan a “Luifer”, presunto cabecilla de ‘Los Costeños’ en Baranoa, Atlántico

La Policía confirmó la captura de alias “Luifer”, quien sería el encargado de liderar a ‘Los Costeños’ en el municipio de Baranoa, en el Atlántico. Ya había sido capturado en el municipio de Soledad en el pasado mes de octubre.

“El operativo de captura, se realizó mediante una diligencia de registro y allanamiento realizados en el municipio de Baranoa, donde se le logra incautar durante el procedimiento policial, 150 gramos de marihuana, 5 cartuchos calibre 9 mm y 1 motocicleta”, indicó la Policía.

Según la investigación, se pudo determinar que esta persona es actor criminal recurrente, dinamizador de homicidio y extorsión, desempeñaría el rol de jefe de zona en el municipio de Baranoa Atlántico por parte “Los Costeños”.

Ya había sido capturado

La Policía dio a conocer que esta persona ya había sido capturada junto a tres personas, en el mes de octubre, en donde les incautaron 2 revólveres industriales con su respectiva munición., 500 gramos de marihuana y base de coca.