Dos muertos y 650 mil vehículos movilizados durante el puente de Reyes en Antioquia

Medellín, Antioquia

El intenso flujo vehicular registrado durante el puente festivo de Reyes en Antioquia dejó un balance de dos personas muertas y seis lesionadas en las carreteras del departamento, de acuerdo con el informe oficial de las autoridades de tránsito.

Según la Policía Nacional de Colombia, a través de su Seccional de Tránsito y Transporte, durante el fin de semana se reportaron siete siniestros viales, en un periodo marcado por una de las mayores movilizaciones del inicio del año.

Movilización masiva en corredores viales

Las autoridades indicaron que alrededor de 650.000 vehículos se desplazaron por los principales corredores de Antioquia, lo que exigió un despliegue especial de control en seis ejes viales estratégicos del departamento.

Durante los operativos se realizaron revisiones de documentos, pruebas de alcoholemia y controles de velocidad, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes en medio del alto flujo de automotores.

Infracciones detectadas durante los controles

Como resultado de las acciones de vigilancia, la Policía impuso 122 comparendos por diferentes infracciones a las normas de tránsito. Entre las conductas más recurrentes se identificaron el exceso de velocidad, el adelantamiento en sitios no permitidos y la falta de documentación obligatoria.

Las autoridades reiteraron que este tipo de comportamientos siguen siendo factores clave en la ocurrencia de siniestros con consecuencias fatales.

Seguimiento tras el puente festivo

Aunque la movilidad se mantuvo estable en la mayoría de corredores, el balance del puente de Reyes dejó una alerta sobre la seguridad vial en temporadas de alta circulación. La Policía confirmó que los operativos continuarán durante las próximas semanas para disminuir la siniestralidad y prevenir nuevas víctimas en las vías del departamento.