Tribox Colombia se declara víctima en caso de estafa por $10 mil millones a cafeteros del Tolima

Tolima

En diálogo con el abogado, Miguel Andrés Ávila Robayo, represente jurídico de la compañía Tribox Colombia, dedicada a la trilla de café y otros servicios se refirió a la presunta estafa de las que serían victimas decenas de cafeteros del departamento del Tolima y otras regiones del país, situación que señala a un ciudadano de nombre Camilo Cupitre como presunto responsable.

Según Ávila Robayo, Tribox Colombia no almacena, ni compra café, solo hace el proceso de trilla, además aclaró que se declaran víctima de esta presunta estafa que podría ascender a los $10 mil millones.

“Se presentaron múltiples operaciones donde él llegaba, se ganaba la confianza de nuestros funcionarios y así se daba el proceso de trilla, cuando no, se devolvió el café. Hoy entendemos que existe una estafa masiva, pero también somos víctimas por el abuso de confianza del señor Camilo Cupitre porque se presentaba como mandatario de Tribox Colombia o máximo proveedor de Tribox”, dijo Miguel Andrés Ávila Robayo.

Ávila Robayo resaltó que Camilo Cupitre puso en el ojo del huracán la empresa, cuando esta solo es una plataforma de trilla, “Estamos buscando que este señor se haga responsable de sus actuaciones comerciales y adicionalmente responda penalmente”.

El jurista invitó a todos los afectados por la entrega de café o por prestamos de dinero a unirse al proceso que instaurarán ante la Fiscalía General de la Nación con el fin que las autoridades avancen en la investigación de este caso.

“Interpondremos las denuncias contra Camilo Cupitre por la estafa masiva y por abuso de confianza contra el nombre de Tribox Colombia, por eso pedimos a todos los afectados para se unan a nosotros porque con nuestro equipo jurídico haremos toda la investigación de este caso”, resaltó.

Finalmente, Miguel Andrés Ávila Robayo, destacó que una de las maneras con la qué Camilo Cupitre se ganó la confianza de los cafeteros de varios departamentos es que ofrecía utilidades con precios muy superiores al valor del kilo del café en el mercado con el fin que los agricultores accedieran a entregarle el producto.

“Esto yo lo asemejo casi a los procesos emblemáticos en donde hablábamos de las pirámides, caso DMG e Interbolsa, eso debe encender una alarma en todas estas asociaciones afectadas. Yo creo que la cifra puede ser superior a los $10 mil millones que corresponden a una operación de dos o tres semanas”, puntualizó.